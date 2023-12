Bagarre Samardzic a gennaio: dal Napoli alla Juve e la Lazio

Lazar Samardzic sarà uno dei nomi più chiacchierati del mercato di gennaio: la situazione tra Napoli, Lazio, Juve e Fiorentina

In questo mercato di gennaio la questione centrocampo la fa da padrona. I calciatori potenzialmente importanti in quella zona di campo sono parecchi e in Serie A diversi club ne cercano di pronti e importanti. Vedi la Juventus e il Napoli in primis, le due big a caccia di rinforzi in quel ruolo. E in parte anche la Lazio.

Il nome che risponde alle esigenze di tutti sarebbe quello di Lazar Samardzic, in estate a un passo dall’Inter ma che poi è rimasto all’Udinese dopo che l’affare è saltato per altre dinamiche di rapporti. Il serbo-tedesco si è confermato su buoni livelli anche in questi mesi restando nei radar dei top club italiani. In primis il Napoli, che ha appena ceduto Elmas per 25 milioni e dovrà fare a meno di Anguissa per la Coppa d’Africa. Per gli azzurri gli obiettivi principali sono proprio Samardzic e Hojbjerg, in uscita dal Tottenham che piace molto anche alla Juve, oltre ai vari Soumare e Fofana. De Laurentiis sta studiando l’offerta da far recapitare all’Udinese per Samardzic, lavorando anche al tavolo londinese per il danese degli Spurs. In entrambi i casi servirà un esborso simile a quello del Lipsia per Elmas. La stessa Juve non ha mai smesso di seguire il giocatore dell’Udinese, che sarebbe l’ideale per dare anche un po’ di qualità e presenza in più in zona gol alla squadra di Allegri.

Samardzic, nel mercato di gennaio pronto l’assalto: Napoli, Lazio, Juve e non solo

I friulani non vorrebbero privarsi del loro miglior calciatore a gennaio, ma Samardzic scalpita per andare via e vuole assolutamente lasciare Udine per fare subito il grande salto. E con un’offerta all’altezza alla fine potrebbero essere tutti contenti. Ma per il classe 2002 la concorrenza è alta e conta pure sulla Juventus, ma anche sulla Lazio e la Fiorentina.

I biancocelesti ci avevano già provato in estate prima di prendere Guendouzi, ora che Luis Alberto si è infortunato e Kamada partirà in Coppa d’Asia potrebbe anche rivalutare un assalto. Anche perché ci sono le risorse della Champions, che Lotito potrebbe magari decidere di anticipare. La mina vagante può essere la Fiorentina, altra squadra interessata a Samardzic che ad ora è l’outsider ma non va sottovalutata, soprattutto se continuerà a stare così in alto nelle prossime settimane.