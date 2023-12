“Stankovic all’Inter”: arriva l’annuncio che ribalta tutto

Simone Inzaghi siede su una panchina molto ambita come quella dell’Inter, obiettivo di un suo ex compagno di squadra: la conferma del presidente

Quando Simone Inzaghi è arrivato all’Inter nel 2021 non tutti di certo si aspettavano questo cammino e che l’ex allenatore della Lazio rimanesse in nerazzurro così a lungo. Invece il tecnico piacentino si è rivelato profilo importante, di livello europeo, vincendo trofei e arrivando addirittura in finale di Champions League. Che avrebbe pure meritato di vincere, ma arrendendosi a un po’ di sfortuna e alla forza delle individualità del Manchester City.

Certo, a mancare però è assolutamente lo scudetto. Il titolo è sempre stato più che alla portata dell’Inter, che lo ha perso per demeriti suoi oltre che per l’anno di grazia di Milan e soprattutto poi Napoli. Alla terza stagione tutti si aspettano che sia quella giusta per il campionato, soprattutto con una rosa che sulla carta è superiore a tutte le altre. C’è da fare i conti più che altro con la Juventus, che senza coppe può gestirsi in maniera differente e ha comunque un allenatore esperto come Allegri. Intanto nei mesi scorsi Inzaghi ha pure rinnovato il suo contratto di un altro anno, allungando la scadenza al 30 giugno 2025. Un attestato di stima importante da parte del club, per una panchina ambitissima ora anche a livello internazionale. Poi ci sono sempre i grandi ex che sognano di tornare in nerazzurro e sono rimasti legatissimi, oltre che ben voluti dalla piazza. Ad esempio il Cholo Simeone, che però non ha ancora chiuso il ciclo all’Atletico Madrid e anzi ha rinnovato con i colchoneros. Oppure Dejan Stankovic, che ha proprio questo obiettivo in testa per la sua carriera.

Presidente Ferencvaros: “Stankovic vuole diventare allenatore dell’Inter”

Lo ha rivelato lui stesso, anche ai suoi amici ma soprattutto alla sua attuale squadra, il Ferencvaros. L’ex centrocampista dell’Inter, dopo l’esperienza vincente alla Stella Rossa, ha provato la prima panchina in Serie A alla Sampdoria, ma l’avventura è culminata con la retrocessione. Ma le colpe, oggettivamente, poche sono da attribuire a lui vista la situazione societaria e ambientale. Così Stankovic – ex compagno di Inzaghi alla Lazio – ha ricominciato dal Ferencvaros, storica società ungherese con cui sta ora lottando per lo scudetto (è secondo a -1 dalla vetta) e in Europa. Arrivando secondo nel girone di Conference della Fiorentina, davanti al Genk, e qualificandosi al playoff dove affronterà l’Olympiacos.

Ma il presidente del club ungherese, Gabor Kubatov, ha assolutamente confermato il desiderio di Deki, ai microfoni di ‘Fradi Tv’: “Dejan Stankovic vuole diventare l’allenatore dell’Inter. Per questo ha molto da mettere sul tavolo e queste ambizioni lo portano a voler vincere a tutti i costi con la nostra squadra. Inoltre, Dejan voleva venire da noi e me lo disse. Non a caso abbiamo trovato un accordo economico in una decina di minuti. Siamo solo all’inizio del lavoro, il vero volto della squadra si mostrerà in primavera, ma viste le indicazioni non abbiamo preso una decisione sbagliata”.