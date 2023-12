Rilancio Samardzic: c’è il tesoretto per sbloccare l’affare

Un nuovo rilancio per Lazar Samardzic: il centrocampista dell’Udinese potrebbe lasciare i bianconeri a gennaio dopo l’affare sfumato con l’Inter la scorsa estate

La sessione invernale di calciomercato potrebbe essere quella giusta per il trasferimento di Lazar Samardzic: club pronto al rilancio per il centrocampista serbo.

Dopo la cessione di Eljif Elmas, il Napoli va a caccia di un rinforzo a centrocampo. Il nome sognato da Aurelio De Laurentiis è quello di Lazar Samardzic che risponde a tutti i requisiti fissati dal patron azzurro, ovvero sostenibilità, futuribilità, talento ed esperienza. La fattibilità dell’affare rende il tutto sempre più consistente con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Per ufficializzare la cessione di Elmas al Lipsia bisognerà attendere i primi di gennaio, ma intanto in casa Napoli è già partita la caccia al sostituto del centrocampista macedone. Un intervento necessario, anche alla luce dell’infortunio di Lobotka e della partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa con il Camerun.

Calciomercato Napoli, rilancio di De Laurentiis per Samardzic

Da tempo nei radar dell’area mercato del Napoli c’è Lazar Samardzic, in estate vicinissimo all’Inter e poi rimasto all’Udinese con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2026.

Già in estate era stato individuato come possibile erede di Zielinski, se il polacco si fosse trasferito in Arabia Saudita, ma poi non se ne fece nulla. Ad agosto l’Inter aveva raggiunto un’intesa con l’Udinese sulla base di una valutazione complessiva di 22,5 milioni di euro. Se si ragionerà sulle stesse cifre, De Laurentiis sarà ben disposto a parlarne.

Del resto, il club campano incasserà 25 milioni di euro dalla cessione di Elmas, scelto dal Lipsia per sostituire Forsberg. Un tesoretto da reinvestire per arrivare al centrocampista serbo: un affare possibile anche per via dei buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo, anche se convincere l’Udinese a cederlo non sarà semplicissimo, soprattutto a campionato in corso, vista l’importanza dell’ex Hertha Berlino nello scacchiere tattico dei friulani.

Del resto, prima della sfida pareggiata sul campo del Torino, il ds Federico Balzaretti ha sentenziato: “Resterà anche a gennaio, perché abbiamo bisogno delle sue qualità. È importante per noi”.