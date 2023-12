Niente allenamento, per la Juventus è allarme Vlahovic

Dusan Vlahovic non ha preso parte all’allenamento odierno per una forte botta al piede sinistro: le ultime sul serbo

Tornato al gol contro il Frosinone, per Dusan Vlahovic non arrivano notizie incoraggianti dalla Continassa. Il bomber serbo, infatti, non ha lavorato quest’oggi con il resto del gruppo a causa di una forte botta al piede sinistro.

Il dolore ha spinto lo staff medico della Juventus a preservare il calciatore e a farlo lavorare soltanto in palestra. Piccolo allarme in vista della sfida di sabato sera contro la Roma, anche se le condizioni di Vlahovic non dovrebbero essere tanto gravi da fargli saltare il match: probabile, al contrario, che il 9 bianconero già da domani faccia rientro in gruppo e si prepari con il resto della squadra alla sfida del 30 dicembre.

Per quanto riguarda gli altri giocatori della rosa di Allegri, Locatelli e Chiesa hanno svolto parte della seduta con la squadra, mentre Perin ha lavorato interamente con i compagni.

Juventus-Roma, quante assenze: tutti i forfait

Un match quello tra Juventus e Roma importante per la classifica ma non privo di assenze. Tra i bianconeri, oltre ai forfait di Fagioli e Pogba, non ci sarà neanche Cambiaso per squalifica. Out anche Kean, mentre saranno da valutare le condizioni di Chiesa, Locatelli e Alex Sandro.