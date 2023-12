Lascia l’Italia per l’Arabia: offerta shock, ma non è un calciatore

L’Arabia torna a tentare protagonisti del campionato di Serie A: c’è un’offerta che non riguarda un calciatore

E’ ancora presto per dire se il fenomeno del calcio arabo potrà essere duraturo nel lunghissimo periodo o se sarà destinato a ‘sgonfiarsi’ tra qualche anno. Quello che è certo, è che il 2023 è stato l’anno in cui la Saudi Pro League ha messo sul piatto investimenti massicci come non mai e ha attirato tanti talenti, anche giocatori affermati e ancora rampanti e non soltanto vecchie glorie sul viale del tramonto.

Un’effetto che si è avvertito anche in Serie A, con diversi giocatori che hanno lasciato il nostro campionato per accettare le lusinghe dei petroldollari. A quelle latitudini, dopo l’addio alla Nazionale, si è diretto anche l’ex Ct Roberto Mancini, che sta allenando proprio la nazionale saudita. E il forcing prosegue, con altri protagonisti nel mirino, non soltanto calciatori.

L’Arabia mette le mani anche sugli arbitri: la proposta a Orsato

Questa volta, l’oggetto del desiderio sarebbe Daniele Orsato. Il celebre arbitro, stando a ‘Tuttosport’, avrebbe ricevuto una proposta considerevole per sbarcare nella Saudi Pro League.

Voci che circolavano già qualche mese fa, ma che ora tornano d’attualità. E si dice anzi che Orsato potrebbe accettare, sia nelle vesti di direttore di gara che in quelle di dirigente arbitrale, forse già a partire da gennaio. Uno scenario che se confermato farebbe perdere all’Associazione Italiana Arbitri il suo esponente di maggior spicco, ancora uno dei direttori di gara più apprezzati in campo.