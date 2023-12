Il segreto di Thiago Motta: anche grazie a questo è quarto in classifica

Il Bologna sta vivendo una stagione a dir poco straordinaria, ma qual è il segreto di Thiago Motta? Uno è questo.

Il Bologna sta vivendo un’annata magica, con il quarto posto in campionato che è il coronamento di una stagione in cui non solo Thiago Motta è riuscito a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, esprimendo un calcio moderno ed efficace sotto tutti i punti di vista.

Accanto ai vari Zirkzee e Ferguson, vere e proprie punte di diamante di questo progetto, ci sono tanti altri giocatori che remano nella stessa direzione e che mettono nelle condizioni ottimali i top player rossoblu di fare la differenza.

Un exploit importante rispetto alla scorsa stagione in cui, tra i tanti fattori, uno su tutti balza all’occhio: i chilometri percorsi in ogni partita. Se, infatti, nella passata stagione il club militava al diciassettesimo posto in termini di distanza percorsa dall’intera squadra in una singola partita in media, quest’anno i felsinei sono al secondo, dietro soltanto alla Lazio.

Bologna seconda per chilometri corsi in campo: la classifica

In questa speciale classifica dei chilometri percorsi da parte dell’intera squadra in una singola partita, il Bologna si trova in seconda posizione con poco più di 113 chilometri di media, con la Lazio che guida questo elenco poco più di 115 chilometri, mentre il Monza chiude il podio con 112.

In tal senso, non si può di certo dire che questo sia, in assoluto, il ‘segreto’ grazie al quale il tecnico brasiliano è riuscito a portare la squadra al quarto posto in classifica, in piena corsa per l’Europa, tuttavia questo è sicuramente uno dei tanti fattori che hanno contribuito al successo di questa annata.