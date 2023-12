Il Frosinone perde i pezzi, Di Francesco corre ai ripari

Brutta tegola in casa Frosinone: Di Francesco perde un uomo importante. Il reparto è scoperto e deve correre ai ripari.

Brutta tegola in casa Frosinone dopo la sconfitta contro la Juventus: durante il match, infatti, si è infortunato Pol Lirola, terzino nonché ex di turno avendo militato nelle giovanili dei bianconeri. Il terzino classe 1997 ha dovuto uscire anzitempo dalla partita.

Per lui un problema muscolare ancora tutto da valutare ma che, quasi sicuramente, gli farà saltare la prossima sfida, in programma il 29 dicembre, contro la Lazio. Un vero e proprio problema per l’allenatore che, così facendo, perde un ulteriore giocatore sulle fasce, in difesa, in un reparto già falcidiato da numerose defezioni causate da problemi fisici.

Il tecnico, dunque, dovrà necessariamente correre ai ripari per trovare, in pochi giorni, una soluzione per arginare questo problema.

Frosinone, Lirola infortunato: allarme terzini per Di Francesco

Lirola si aggiunge, infatti Lo stop forzato di Lirola si aggiunge a quelli ancora in essere di Marchizza ed Oyono, i quali ormai sono ai box da tempo e i cui tempi di recupero sembrano essere diversi.

Se, infatti, l’ex Roma non dovrebbe tornare a disposizione prima di marzo, per il francese il tutto dovrebbe rientrare in poche settimane, ma la prossima gara di Serie A per lui sarà quasi impossibile giocarla.

Per questo motivo un’opzione plausibile potrebbe essere quella di adattare a questo ruolo, quello di esterno di difesa, un giocatore ancora tutto da trovare. Una mezza buona notizia, però, dall’infermeria è arrivata: il Messaggero, infatti, riporta che Mazzitelli sia tornato ad allenarsi con il gruppo.

Un mezzo sorriso che tuttavia non risolve la grana infortuni dei terzini per Di Francesco che, a pochi giorni da una partita cruciale in chiave salvezza, ha davvero gli uomini contati.