Fiorentina, dodici giocatori in scadenza: due di loro in pochi se li ricordano

Dodici giocatori in scadenza di contratto con la Fiorentina: l’elenco completo dei calciatori, alcuni in pochi se li ricordano.



Mancano sei mesi circa alla fine della stagione ed i club devono iniziare a fare i conti con i giocatori che, il 30 giugno 2024, andranno in scadenza. Tra questi sicuramente dovrà fare parecchie valutazioni la Fiorentina, club che deve fare fronte a 12 giocatori tra contratti in scadenza e prestiti che andranno verso il termine.

Partiamo da quest’ultima categoria, con due giocatori che stanno vivendo una stagione completamente diversa l’uno dall’altro: stiamo infatti parlando di Arthur, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, e Maxime Lopez, che a giugno dovrebbe tornare al Sassuolo. Se, per l’ex bianconero, il diritto di riscatto è fissato a 20 milioni di euro, per l’ex neroverde invece i milioni sul piatto per il cartellino sono nove circa.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda i dieci giocatori che sono in scadenza, alcuni dei quali, forse, in pochi se li ricordano. Ecco tutti i loro nomi.

Kokorin, Castrovilli e non solo: l’elenco dei giocatori in scadenza di contratto

Ci sono sei giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno ma con i quali la Fiorentina ha un’opzione per il rinnovo di contratto già messa sul piatto fino al 2025: il più importante di tutti è senz’altro Bonaventura, con il quale si dovrebbe discutere anche di un aumento di ingaggio.

Discorso simile anche per Duncan e Kouame, mentre per Mina, Krasten e Capasso l’opzione è fino al 2026. Molto probabile, invece, l’addio di Kokorin, con il giocatore che dovrebbe lasciare la Viola, mentre è tutto ancora da decidere per quanto riguarda Castrovilli.

Infine una parentesi legata ad Ambrabat: al ragazzo, infatti, è stato aggiunto un anno di contratto e, qualora non dovesse essere riscattato dal Manchester United dove ora milita in prestito, tornerà a Firenze per rimanere.