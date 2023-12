Dalla Juventus al Milan, assalto già a gennaio per lo scontento

Il Milan potrebbe approfittare della situazione e prendersi lo scontento già nel mercato di gennaio: coinvolta la Juventus

Sarà il mercato delle occasioni, ma soprattutto quello degli scontenti. Gennaio è da sempre la sessione in cui i calciatori che trovano meno spazio diventano oggetto dei ‘desideri’ di vari club.

Del resto, sono proprio loro, gli esuberi, ad avere tutto il potenziale per poter diventare gli obiettivi perfetti per chi ha bisogno di integrare la propria rosa. Il Milan, ad esempio, in questo mercato di gennaio deve per forza di cose intervenire in difesa, ma non soltanto. Qualcosa potrà essere fatta anche a centrocampo considerato che Pobega resterà fuori dai giochi a lungo.

I rossoneri potrebbero battere un colpo e il nome buono potrebbe arrivare dalla Premier League dove un ex obiettivo della Juventus non sta trovando spazio: Hamed Junior Traorè.

Calciomercato, Milan e Fiorentina su Traorè

L’ex Sassuolo è impegnato con il Bournemouth nel campionato inglese, ma non sta riuscendo a ritagliarsi lo spazio sperato.

Appena sei le apparizioni in stagione, condite da un gol in Carabao Cup contro lo Swansea. Troppo poco per chi è stato pagato 25 milioni di euro e ha voglia di emergere. Il 20enne così potrebbe far ritorno in Serie A dove non mancano le pretendenti. Stando a quanto riferisce ‘tvplay.it’, infatti, il trequartista sarebbe finito nel mirino proprio del Milan, anche se la possibile convocazione in Coppa d’Africa potrebbe renderlo inutilizzabile fino a gennaio.

Rossoneri, ma anche Fiorentina, club che sta lottando per la Champions e che vorrebbe arricchire la propria rosa con calciatori di qualità e prospettiva. Proprio l’identikit di Traorè che dopo due anni in chiaro-scuro in Inghilterra a gennaio potrebbe nuovamente fare le valigie e riabbracciare l’Italia.