Colpo alla Yildiz, Juventus al tappeto: il quinquennale fa saltare il banco

A caccia di giovani talenti, la Juventus avrebbe messo nel mirino un attaccante che milita attualmente in Liga. Ecco di chi si tratta

Alla luce delle diverse vicissitudini accorse negli ultimi anni, la Juventus ha orientato sempre più il proprio mercato alla ricerca di giovani talenti da valorizzare. Prove ne siano le esplosioni dei gioielli provenienti dalla Next Gen che si stanno ritagliando ruoli sempre più da protagonista nello scacchiere tattico di Max Allegri. Grazie ad una strategia che si sta rivelando lungimirante, la bigiotteria bianconera potrebbe presto arricchirsi di nuove pedine.

Alla ricerca di nuovi talenti su cui investire, l’area scouting della “Vecchia Signora” avrebbe messo gli occhi su un nuovo talento. Stando a quanto evidenziato da El Dia, infatti, anche la Juventus si sarebbe iscritta nella corsa per mettere le mani su Yanis Senhadji. Giovane attaccante di proprietà del Real Betis al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024, il classe ‘2004 ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Attaccante poliedrico, in grado di ricoprire diversi ruoli del reparto offensivo, lo spagnolo si sta mettendo in luce nelle giovanili del Real Betis a suon di prestazioni convincenti. Motivo per il quale su Senhadji si sono attivati diversi addetti ai lavori.

Calciomercato, Juve e Real Madrid su Senhadji: ma il Tenerife punta a chiudere

Oltre alla Juventus, infatti, anche il Real Madrid avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Al momento, però, le parti stanno spingendo affinché Senhadji accetti la corte del Tenerife.

Da tempo sulle tracce del giovane attaccante, i biancoblu sarebbero intenzionati ad accelerare i tempi e definire la trattativa già nella finestra invernale di calciomercato. A Senhadji, inoltre, non sarebbe stato prospettato una sortita nelle giovanili, ma un approdo fulmineo già in prima squadra. Ecco perché il Tenerife, dopo aver messo sul piatto un contratto di 4-5 anni, punterebbe a chiudere la trattativa in tempi relativamente brevi.

Proprio la durata del contratto e le prospettive di crescita in prima squadra pongono il Tenerife in cima alla lista delle priorità non solo del calciatore, ma anche del suo entourage. La trattativa, però, non è stata ancora definita in tutti i suoi aspetti dal momento che non sarebbe stato ancora trovato un accordo sulla valutazione complessiva del gioiellino. Lo scenario potrebbe comunque cambiare nel volgere di poche settimane. Al momento la Juventus e il Real Madrid osservano la situazione da una posizione defilata. Le possibilità che la “Vecchia Signora” ripeti l’operazione Yildiz sembrano essere piuttosto risicate. Staremo a vedere cosa succederà.