Caos in Italia, il presidente contro gli arbitri: “Errore VAR o malafede”

Le parole del presidente dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli, sull’episodio dubbio su rigore fatto ripetere una seconda volta dal VAR per la posizione di Viviano fra i pali. Ed è subito polemica

Buona parte dei campionati è rimasto a riposo in virtù della breve sosta natalizia di rito, ma lo stesso non è valso per il campionato cadetto di Serie B. Tra le mura dello Stadio Del Duca, infatti, si è tenuto l’incontro infrasettimanale del cosiddetto ‘Boeing Day’ tra Ascoli e Cittadella.

Nonostante una sfida tutt’altro che brillante e spoglia di spunti di riflessione positivi per le forze in campo, c’è stato un episodio che ha fatto letteralmente ribollire il sangue sia ai tifosi di casa che alla dirigenza ascolana.

Correva il minuto ’22 del primo tempo quando l’arbitro Minelli ha assegnato un calcio di rigore in favore della squadra ospite per un evidente fallo di mano da parte di Di Tacchio. Il tentativo di Pittarello viene però sgretolato una parata di Viviano. Quest’ultimo, con buona probabilità, è stato tuttavia visto avanzare oltre la linea di fondo al momento della battuta e per questo motivo – dopo una revisione al VAR – il calcio di rigore è stato fatto ripetere. La dea bendata ha poi premiato nuovamente il club ospitante bianconero, per un fallimento clamoroso da parte di Pittarello al secondo tentativo.

Tuona Pulcinelli contro arbitro e VAR sul rigore concesso: “Secondo me non era da ripetere”

L’avvenimento ha lasciato comunque grandi perplessità per via della modalità e della motivazione per la quale tale rigore è stato riassegnato al Cittadella.

Ad averne ampiamente discusso, con toni accesi, è stato il presidente dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli, con un commento sul proprio canale Instagram. “Non era da ripetere. Viviano ha fatto un balzo in avanti dopo la battuta a rete! Secondo voi? Errore del VAR o malafede?“, ha commentato il patron bianconero non avendo condiviso affatto la decisione commissionata da arbitro e VAR in relazione all’episodio che ha visto protagonista in negativo la propria squadra.