Calcio su Dazn, nuovo accordo da 50 milioni a stagione

Un nuovo accordo per la trasmissione delle partite in tv: c’è ancora Dazn nel nuovo accordo con la Lega di Serie A

Novità per il calcio in tv: il nuovo contratto prevede un accordo che sarà valido almeno fino al 2029: diverse novità nel vincolo.

Un nuovo accordo tra Tim e Dazn per i diritti tv: come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, la compagnia telefonica e la piattaforma di sport in streaming avrebbero siglato un’intesa per continuare a trasmettere il calcio su TimVision. Un accordo valido per altri cinque anni e che – dunque – coprirà anche le stagioni comprese fra il campionato 2024/25 e quello 2028/29, i cui diritti sono stati rilevati proprio da Dazn mentre Sky manterrà la co-esclusiva per tre partite in ogni turno di campionato.

Un nuovo accordo che – di fatto – andrà a prolungare quello già in vigore. Secondo il nuovo schema, però, Tim dovrebbe essere obbligata a versare ogni anno circa 50 milioni di euro alla piattaforma di streaming, arrivando così a un totale di 250 milioni di euro spalmati su cinque anni. Una cifra base a cui potrebbe aggiungersi una somma variabile legata in particolar modo all’andamento degli abbonamenti.

Una somma comunque lontana da quella pari a 340 milioni di euro a stagione che Tim avrebbe dovuto riconoscere a Dazn secondo la prima bozza dell’accordo.

L’accordo aveva causato diversi problemi a Tim, portando anche alle dimissioni dell’allora amministratore delegato Luigi Gubitosi (anche per altri motivi). Quell’accordo era legato a una esclusiva a favore di Tim, che avrebbe sottratto alle altre tlc la possibilità di distribuire il calcio di DAZN. Una riserva che però venne meno in seguito alla scure dell’Antitrust, che la giudicò lesiva della concorrenza.

La conferma dell’asse tra Tim e Dazn arriva in seguito all’asta per i diritti tv della Serie A, terminata con l’assegnazione a Dazn per cinque anni di 10 partite a turno, delle quali sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. L’assetto attuale ha portato a una offerta da 700 milioni a stagione in media e un meccanismo di revenue sharing oltre una certa soglia.