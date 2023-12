Via libera Milan: contratto cancellato

Il Milan è destinato ad essere grande protagonista nella prossima sessione di mercato invernale ed è già arrivato il via libera

Nell’ultima giornata di campionato, il Milan ha pareggiato due a due in casa della Salernitana; un passo falso che rischia di aver messo fine alle ambizioni scudetto dei rossoneri. I ragazzi di Pioli infatti sono scivolati a meno undici dalla vetta della classifica, una forbice che sembra complicatissima da limare considerando il ritmo tenuto dai nerazzurri e la situazione infortuni in casa Milan.

Contro la Salernitana si è fatto male Tomori, uscito nel corso del secondo tempo: un problema piuttosto serio che terrà fuori il difensore, probabilmente, fino all’inizio di febbraio. Piove sul bagnato per Pioli che deve fare a meno anche di Kalulu e Thiaw. L’unico difensore centrale rimasto a disposizione è Kjaer a cui bisogna aggiungere i giocatori della primavera come Simic.

Tecnico e squadra devono stringere i denti fino all’arrivo del mercato invernale (inizierà il prossimo due gennaio) quando la società interverrà con l’obiettivo di regalare a Pioli risorse importanti per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale. Potrebbero essere due i nuovi innesti per garantire all’allenatore la possibilità di non restare in emergenza in vista di una seconda parte di stagione dove bisognerà giocare anche l’Europa League.

Sono diversi i nomi attenzionati dalla società rossonera che sta cercando di valutare al meglio le varie possibilità. Tra queste troviamo anche quella di un clamoroso ritorno: stiamo parlando di Gabbia pronto a vestire, nuovamente, la maglia del Milan.

Gabbia verso il ritorno al Milan: primo rinforzo per la difesa

L’avventura del classe 1999 con la maglia del Villarreal sembra essere destinata a terminare nel corso della prossima sessione invernale di mercato. Trasferitosi in Liga lo scorso luglio, con la formula del prestito secco, il centrale è pronto a tornare in rossonero. E’ arrivato il via libera per il ritorno in rossonero.

Il difensore conosce molto bene Pioli e il sistema di gioco dell’allenatore, ha vinto con la maglia del Milan e questo aspetto non può non essere considerato. Gabbia in questa stagione ha giocato tredici partite tra Liga ed Europa League per un totale di 973 minuti. Difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo: queste le principali caratteristiche di un giocatore destinato ad essere protagonista nel mercato invernale.

Le possibilità di vincere lo scudetto si sono decisamente ridotto ma il Milan ha altri obiettivi da raggiungere come Coppa Italia ed Europa League. L’allenatore ha bisogno di rinforzi nel reparto difensivo con la società pronta ad accontentarlo: il primo nome è quello di Gabbia.