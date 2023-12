Juventus spiazzata: ribaltone Phillips, è lui il prescelto

La Juventus deve fare i conti con il dubbio su Kalvin Phillips con il possibile inserimento che mette in difficoltà i bianconeri

L’ottimismo della Juventus su Kalvin Phillips deve ancora tramutarsi nell’accordo totale per il trasferimento del centrocampista inglese alla corte di Massimiliano Allegri.

La trattativa tra Giuntoli e il Manchester City per il calciatore finito ai margini del progetto Guardiola va avanti ormai da settimane, ma la fumata bianca non è ancora arrivata, mentre si aggiungono giorno dopo giorno nuove pretendenti.

Dell’interesse del Newcastle si sa da tempo, ma ora l’ostacolo è rappresentato dal Tottenham. Gli Spurs sono alle prese con un’emergenza a centrocampo tra infortuni e coppa d’Africa ed allora potrebbero decidere di intervenire sul mercato di gennaio proprio nel reparto più importante.

Il nome cerchiato in rosso, stando a quanto riportato da ‘Tottenham News’, è proprio quello di Kalvin Phillips. Postecoglou lo considera il profilo ideale per giocare insieme a James Maddison ed è pronto a far partire l’assalto a gennaio, andando così a scontrarsi con la Juventus.

Calciomercato Juventus, anche il Tottenham vuole Phillips

La pista Phillips resta, dunque, in piedi per la Juventus ma non semplice per la concorrenza inglese. Una concorrenza che ha però un ostacolo da superare: la ritrosia di Guardiola a cedere il proprio giocatore ad un club della Premier League, potenziale concorrente nella corsa al titolo e ai posti Champions.

I prossimi giorni saranno comunque decisivi per il futuro di Kalvin Phillips, il cui destino potrebbe legarsi anche a quello di Hojbjerg, un altro centrocampista che potrebbe cambiare casacca a stagione in corso: sulle sue tracce c’è ancora la Juventus, ma anche il Napoli.