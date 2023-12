Fuori da tutte le competizioni: clamorosa decisione della Fifa

La Fifa potrebbe presto prendere una clamorosa decisione con l’esclusione della big da tutte le competizioni

Potrebbe essere in arrivo un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio, con una big che potrebbe presto essere estromessa da tutte le competizioni.

La FIFA su certi argomenti non transige e uno di questi è l’intromissioni da parte dell’autorità governative nel mondo del calcio. Proprio quello che sarebbe accaduto in Brasile dove lo scorso 7 dicembre la Corte di giustizia di Rio de Janeiro ha di fatto sospeso Ednaldo Rodrigues, presidente della Federcalcio brasiliana (CBF), per presunte irregolarità nella sua elezione.

Una decisione che è ora sotto la lente d’ingrandimento della FIFA che, come anticipato, ha come caposaldo del suo statuto il non intervento governativo nelle scelte delle Federcalcio nazionali. Proprio la Federazione mondiale avrebbe indirizzato una lettera alla CBF avvertendo che nel caso in cui a gennaio fosse eletto un nuovo presidente, le conseguenze sarebbero pesantissime.

Brasile a rischio esclusione: la presa di posizione della FIFA

Stando a quanto riferito da ‘El Chiringuito’, infatti, nella missiva dei giorni scorsi, la FIFA avrebbe minacciato la sospensione di tutte le nazionali e delle squadre brasiliani dalle competizioni internazionali.

Nella lettera, la FIFA e la CONMEBOL hanno chiesto alla Federcalcio brasiliana di non procedere con la sostituzioni di Rodrigues in tempi rapidi, aspettando invece la commissione prevista per l’8 gennaio. Non dovesse essere rispettata questa richiesta, si potrebbe arrivare ad una stangata per una delle Nazionali più importanti al mondo: l’esclusione da tutte le competizioni.

Non soltanto il Brasile sarebbe sospeso fino a nuovo ordine, ma anche tutte le squadre di club sarebbero escluse dalle competizioni internazionali. Una decisione che rappresenterebbe un vero e proprio terremoto per il calcio mondiale.