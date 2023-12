Torna al Milan dopo l’infortunio: così Pioli evita l’esonero

Situazione sempre più delicata al Milan per Stefano Pioli: la dirigenza rossonera accelera sul mercato, pronti due colpi per gennaio

Milan nei guai e Pioli con le spalle al muro dopo il deludente 2-2 contro la Salernitana che fa precipitare il ‘Diavolo’ a -11 i classifica dai cugini dell’Inter.

Lo scudetto è sempre più lontano per i rossoneri, che adesso rischiano anche il piazzamento tra le prime quattro dopo essere stati eliminati ai gironi della Champions League. La situazione per Stefano Pioli è delicata, con il tecnico di Parma che rischia grosso in vista del prossimo match di San Siro con il Sassuolo. Intanto il bollettino in infermeria è sempre più critico, specialmente nel reparto difensivo. Tomori ha dovuto alzare bandiera bianca nella trasferta di Salerno, con il numero di infortuni stagionali che è salito addirittura a trenta in quel di Milanello. La proprietà è furiosa anche e soprattutto per questo motivo con Pioli e il suo staff, che devono trovare nel minor tempo possibile una soluzione ai problemi del Milan.

Calciomercato Milan, non solo Gabbia: doppio colpo in difesa

Intanto i rossoneri rischiano di fare a meno per due mesi di Tomori, che in difesa si aggiunge agli infortunati di lungo corso Kalulu e Thiaw.

Il quadro è allarmante davanti Maignan per Pioli, che in attesa di rinforzi sul mercato dovrebbe affidarsi al baby Simic contro il Sassuolo nell’ultimo match dell’anno. Moncada e Furlani per questo motivo accelerano per il ritorno anticipato di Gabbia, al momento in prestito nella Liga al Villarreal. La dirigenza di Via Aldo Rossi vuole consegnare subito un difensore a Pioli, che rischia seriamente l’esonero in caso di nuovo flop nella gara del Meazza contro Berardi e compagni. Gabbia potrebbe non essere comunque l’unico rinforzo in difesa, considerando che il Milan valuta due innesti nel reparto per ovviare alla situazione d’emergenza.