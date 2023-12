Lazio, da Kamada a Basic: le possibili trattative in entrata e in uscita a gennaio

A gennaio si aprirà il mercato invernale, con la Lazio che non dovrebbe fare grandi operazioni ma non sono esclude sorprese: ecco quali

La Lazio si gode un Natale relativamente sereno, visto che è tornata finalmente a vincere in casa dell’Empoli e resta in corsa per l’Europa. Ma la classifica è ancora deficitaria, con ben 7 punti di svantaggio sul Bologna, ancora vittorioso nello scontro diretto contro l’Atalanta. E le squadre davanti a lei sono tante.

In queste settimane le voci e qualche problema di spogliatoio, nonostante la smentita secca di Immobile, hanno contribuito ad agitare le acque in casa biancoceleste. Col Natale si avvicina ovviamente pure il Capodanno e il mercato di gennaio, in cui però la Lazio non è mai stata particolarmente attiva. Ci sono però diverse situazioni che vanno tenute sotto controllo. E riguardano tutte il centrocampo. Inizia da quella meno spinosa, ovvero Toma Basic che ormai è un oggetto misterioso ai margini del progetto tecnico di Sarri. Se ne sono perse le tracce, in questa stagione ha giocato una decina di minuti in Coppa Italia contro il Genoa sbagliando pure un gol clamoroso. Se arriveranno offerte verrà ceduto, non ci sono grandi dubbi. La Lazio preferirebbe ovviamente liberarsene a titolo definitivo, difficile che accada visto che a gennaio di soldi ce ne sono davvero pochi. In Italia qualcosa comunque potrebbe muoversi.

Il solito Luis Alberto, Vecino e Kamada: cosa può succedere a gennaio col mercato

L’altra situazione sempre in bilico è ovviamente quella di Luis Alberto, con i soliti mal di pancia e i colpi di testa. Solo che stavolta il rinnovo di contratto c’è stato e lo spagnolo è blindatissimo, per cui Lotito e Fabiani lo cederebbero solo per una cifra importantissima. Difficile comunque che arrivino proposte, soprattutto con un ingaggio che ora è molto pesante. In ogni caso non ci sono avvisaglie di una separazione, con il Mago questi momenti sono ordinaria amministrazione.

Chi potrebbe riservare qualche sorpresa è Daichi Kamada, che ha vissuto una prima parte di stagione senza dubbio negativa, molto al di sotto delle attese. Il giapponese sta giocando tante partite, ma pochissime da titolare. E non gradisce molto questa situazione. Sarri ne ha sempre parlato bene, ma l’impressione è che non si sia ancora inserito in questa squadra e sia un po’ avulso. La Lazio non ha intenzione di cederlo, ma se lo stesso Kamada dovesse chiedere di andare via (e non è ipotesi così assurda), l’addio diventerebbe una possibilità concreta. Il problema è la Coppa d’Asia di gennaio a cui l’ex Eintracht dovrebbe partecipare (c’è chi ha qualche dubbio), che rischia di essere condizionante per chi dovesse poi chiedere il calciatore. Riducendo così le chance di vederlo altrove. Infine Vecino, con cui la situazione è rientrata. Ma non sono da escludere assolutamente ribaltoni delle prossime settimane, magari con un ritorno di fiamma della Turchia che continua a seguirlo.

In entrata si muoverebbe qualcosa soltanto in caso di cessione di un altro giocatore. I nomi che si fanno sono quelli di Valeri e Barco, due terzini sinistri che però rientrano nei ragionamenti per la prossima estate. Di base, nella Lazio non ci saranno operazioni né in entrata né in uscita al netto di Basic, rimanendo quindi con la propria rosa.