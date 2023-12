Juventus, il messaggio social di Rabiot: indizio sul futuro

Rabiot posta sui social, arriva l’indizio sul futuro del centrocampista francese in scadenza di contratto con la Juventus

Il mercato in arrivo nel mese di gennaio sarà importante su tanti fronti per la Juventus. Chiamata a mettere a segno acquisti di rilievo per la corsa scudetto, ma anche a definire delicate situazioni contrattuali. Come quella di Adrien Rabiot, che a fine stagione andrà in scadenza.

La Juventus vuole blindarlo e sta provando a trovare l’intesa con il centrocampista francese per siglare un nuovo accordo. C’è ancora da fare, il giocatore valuta tutte le opzioni ma sembra felice di stare a Torino. Arriva anche un particolare indizio social nel giorno di Natale.

Rabiot posta su Instagram una foto di auguri piuttosto speciale. Sulla vetta di una montagna innevata, con addosso abiti da allenamento della Juventus. “Tanti auguri di buon Natale a tutti, ma soprattutto ai tifosi della Juventus in giro per il mondo“, scrive nella didascalia del post. Inevitabile l’entusiasmo nei commenti da parte dei supporters bianconeri, ma partecipano con battute di spirito anche i compagni di squadra. L’indizio sembrerebbe deporre a favore della sua voglia di rimanere anche nella prossima stagione e in quelle successive. Si vedrà…