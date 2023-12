Va a curarsi in Spagna, quattro mesi di stop: club irritato

L’infortunio sembra essere più grave del previsto e lo stop può arrivare a quattro mesi: scatta l’allarme per il club

Il tema infortuni è sempre più attuale nel calcio, chiedere al Milan per conferma. La società rossonera è alle prese con una serie impressionante di guai fisici da inizio stagione e questa sta incidendo non poco sui risultati della squadra, così come sulla fiducia della società in Pioli.

Ma il problema riguarda in generale il mondo del calcio, con calciatori sempre più a rischio considerati il numero considerevole di partite che si disputano e l’impossibilità di recuperare con calma. È quanto accaduto anche a Estanis Pedrola, ala sinistra spagnola di 20 anni, che la Sampdoria ha preso in prestito con obbligo di riscatto dal Barcellona.

Il giovane ha avuto un impatto importante con il calcio italiano con tre gol in nove partite, prima però che un infortunio lo mettesse fuori gioco. Il primo stop risale al 1° ottobre nella gara con il Catanzaro: un problema al bicipite femorale destro che è tornato a farsi sentire nella gara del 22 ottobre contro il Cosenza.

Questa è anche l’ultima presenza di Pedrola, uscito dal campo in lacrime e alla prese ora con un calvario che sembra non avere fine. Il suo ritorno in campo era previsto contro il Lecco, ma un nuovo problema fisico lo ha rimandato ed ora lo stop potrebbe protrarsi per quattro mesi.

Pedrola sempre ko, il Barcellona infuriato

Stando a quanto riporta ‘Il Secolo XIX’, infatti, il calciatore ha scelto di tornare in Spagna per curarsi e potrebbe far rientro in campo non prima di febbraio.

In questo caso, sarebbero passati ben quattro mesi dal primo infortunio, una situazione complicata che sta facendo allarmare anche il Barcellona, che vanta un diritto di recompra sul calciatore, e che ora è preoccupato per le sue condizioni.