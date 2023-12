Triangolo tra top club: così il Milan perde Theo Hernandez

Il Milan vive un momento difficile e rischia di perdere anche Theo Hernandez: l’intreccio che spaventa i rossoneri

Periodo nero, con il rosso che resta lì sullo sfondo. Il Milan non riesce ad uscire dalla crisi di gioco, risultati e infortuni che sta rendendo amara questa stagione.

Pioli è sul banco degli imputati, resta ancora al suo posto, ma in società è da tempo partita la riflessione sul tecnico che difficilmente il prossimo anno sarà ancora sulla panchina rossonera. Ma non è solo questione di allenatore: a deludere, finora, sono stati anche i big della squadra, come Theo Hernandez e Leao, spesso soltanto sbiadite fotocopie dei calciatori che hanno trascinato il Milan allo scudetto due anni fa e alla semifinale Champions lo scorso anno.

Il loro rendimento non evita però le voci di mercato e le ultime indiscrezioni parlano di un intreccio che potrebbe portare il Milan a perdere proprio il terzino francese. Un affare che coinvolge anche due big d’Europa come Real Madrid e Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, hanno messo nel conto la partenza di Alphonso Davies, 23 anni, in scadenza di contratto nel 2025. Per sostituirlo, il nome in cima alle preferenze del club tedesco è proprio quello di Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, intreccio Bayern-Real per Theo Hernandez

Bayern Monaco, ma anche Real Madrid. Florentino Perez vuole Davies, ma fare affari con i tedeschi non è mai semplice. A complicare le cose anche le solite big inglesi che non avrebbero problemi a battere le eventuali offerte economiche dei blancos.

Ecco allora che in casa Real studiano anche le alternative e la principale porta proprio a Theo Hernandez. Il francese potrebbe così fare ritorno al ‘Bernabeu’ con un ruolo completamente diverso da quello di giovane rampante avuto qualche stagione fa, prima di essere ceduto. Certo il Milan non lo lascerà partire facilmente, ma un’offerta faraonica potrebbe spingere la società rossonera a fare una cessione eccellente per poi finanziare il mercato in entrata come accaduto quest’estate con Tonali.