Juventus, frenata improvvisa: si tira indietro, non arriva a gennaio

La Juventus al lavoro per i colpi di mercato di gennaio, ma uno degli obiettivi bianconeri ha un ripensamento: affare a rischio

Meno di due settimane al via del calciomercato di gennaio, le potenziali trattative stanno iniziando a prendere forma e c’è molta attenzione per quanto riguarda le mosse della Juventus. I bianconeri sono a caccia di rinforzi in vari reparti, per regalare ad Allegri innesti di qualità e pronti all’uso.

Il reparto ‘caldo’, da questo punto di vista, è certamente il centrocampo, per i ben noti motivi e le carenze in linea mediana in questo momento. Una Juventus che sta seguendo da vicino tra gli altri Kalvin Phillips. Ma gli scenari per il centrocampista inglese sono piuttosto particolari.

Il giocatore è già stato ‘scaricato’ da Guardiola e il Manchester City è d’accordo nel trovargli un’altra sistemazione. Ma se da una parte ci sono delle perplessità di Allegri, secondo alcune ricostruzioni, sul suo profilo, dall’altra iniziano a fare capolino anche quelle del diretto interessato.

Juventus, Phillips e il dietrofront: il centrocampista non è convinto

A riportare i tentennamenti di Phillips, è il ‘Telegraph’, in Inghilterra, secondo cui il giocatore, sulla base del tipo di operazione che starebbe imbastendo la Juve, potrebbe non accettare la corte bianconera.

Per Phillips è infatti fondamentale giocare il più possibile, per non perdere la convocazione in nazionale per Euro 2024. E il fatto che la Juventus voglia acquistarlo in prestito con diritto di riscatto non deporrebbe, secondo lui, a favore di una reale voglia di investire nel suo tesseramento e nel metterlo al centro del progetto. Così, per l’ex Leeds potrebbe essere più soddisfacente la proposta del Newcastle, altro club interessato.