Conte al Milan per il dopo Pioli: decisione presa

Posizione di Pioli che si fa traballante sulla panchina del Milan, ritorna in auge il nome di Conte: decisione presa

Non sarà un Natale esattamente sereno, per il Milan, che sperava di centrare tre punti pesanti in un impegno sulla carta alla portata, come quello con la Salernitana. E invece i rossoneri hanno addirittura rischiato un clamoroso ko, alimentando nuovamente le discussioni sulla posizione di Pioli.

La rete di Jovic ha almeno permesso di evitare una sconfitta che sarebbe stata sanguinosa, ma è inevitabile dire che ci si aspettava molto di più dai rossoneri. Un pari che ancora una volta ha messo a nudo i problemi del Diavolo in questa stagione, con l’emergenza infortuni ad aggravarsi ulteriormente. Anche questo appesantisce la posizione di Pioli, sempre più in bilico. Per ora, il Milan non pensa all’esonero di Pioli nell’immediato, ma le riflessioni sono iniziate. E per una parte sempre più corposa dell’ambiente, la misura è colma.

Pioli al capolinea, Conte arriva subito: il verdetto

Se Pioli dovesse fallire anche nei prossimi appuntamenti, l’esonero diverrebbe, come abbiamo scritto sulle nostre pagine, una ipotesi concreta. E il nome di Conte per la successione ritorna piuttosto d’attualità.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti tramite il consueto sondaggio giornaliero che cosa dovrebbe fare la società, con una corsa scudetto che a questo punto, dopo l’ennesimo passo falso, rischia di essere compromessa. Secondo il 53,3% dei partecipanti al sondaggio, occorrerebbe chiamare subito Conte al capezzale, senza aspettare. L’idea di Ignazio Abate come traghettatore per poi puntare su De Zerbi viene ritenuta più opportuna solo dal 33,3% dei votanti. Decisamente minoritarie le ipotesi Shevchenko traghettatore prima di Thiago Motta e l’arrivo in estate di Michel, che sta facendo bene sulla panchina del Girona.