Addio Ronaldo, firma bianconera imminente

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista un portiere e una operazione che potrebbe andare in porto a inizio 2024

I 17 gol realizzati da Cristiano Ronaldo non bastano all’Al-Nassr per tenere testa all’Al-Hilal, primo nella Saudi League con dieci punti di vantaggio sulla squadra in cui, oltre all’ex Juventus, militano altre conoscenze del calcio italiano come Telles, Fofana e Brozovic.

La squadra allenata dal portoghese Castro è debole in porta, con Ospina mai sceso in campo a causa del taglio fatto dal club per la questione legata agli stranieri: ne possono essere tesserati solo otto, così i sauditi hanno deciso di far fuori l’ex portiere del Napoli a vantaggio di altri. È quindi paradossale il fatto che l’Al-Nassr si stia muovendo per un altro estremo difensore straniero. Il nome è quello di De Gea, svincolato dallo scorso 1° luglio, dopo che il Manchester United ha deciso di non rinnovargli il contratto.

Trentatré anni compiuti lo scorso 7 novembre, lo spagnolo potrebbe quindi giocare per l’Al-Nassr di CR7 (suo compagno Oltremanica) solo in caso di partenza di uno straniero già presente in rosa al di là di Ospina, il quale potrebbe salutare l’Arabia nell’imminente sessione di gennaio.

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, però, danno De Gea verso il clamoroso ritorno in Premier League. Non per rivestire la maglia dei ‘Red Devils’, con Onana che lo sta facendo rimpiangere, bensì quella del Newcastle. Proprietà fondo PIF, la stessa Al-Nassr e gli altri principali club del massimo campionato saudita.

Il Newcastle non si fida dei propri portieri: ipotesi De Gea

Il Newcastle ha perso il portiere titolare Pope per un infortunio alla spalla ed evidentemente non si fida di Dubravka. Di Karius nemmeno a parlarne. Vicino al Real dopo il ko di Courtois e accostato per un paio di settimane pure alla Roma, De Gea rimane invece un portiere di ottimo affidamento con una lunga esperienza alle spalle.

Ben quarantacinque le presenze con la Spagna del classe ’90 madrileno. Sono 545 quelle invece in Premier, tutte col Manchester United che ha deciso di liberarsene anche per non pagare più il suo stratosferico stipendio. Niente di che, circa 20 milioni a stagione. Stando a ‘El Nacional’, De Gea potrebbe accasarsi al Newcastle all’inizio di gennaio.