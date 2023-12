Zirkzee cuore d’oro: il gesto che non passa inosservato

Bellissimo gesto di Zirkzee alla fine di un allenamento, con il video che è diventato subito virale sui social.

Zirkzee sta vivendo una stagione d’oro tra le fila del Bologna, con i felsinei che non possono ormai più fare a meno di lui e delle sue giocate. Se dal punto di vista realizzativo, infatti, l’attaccante ha senz’altro margini di miglioramento, dall’altra parte le sue prestazioni sono davvero eccellenti a tal punto da attirare l’attenzione di tantissime squadre in Italia e in Europa.

Se in campo è riuscito a dimostrare tutto il suo talento, l’attaccante belga classe 2001 ha dimostrato di avere un grande cuore anche al di fuori del rettangolo di gioco, con un gesto che all’apparenza potrà sembrare banale, ma che, nella realtà dei fatti, per tutti i suoi tifosi non lo è affatto.

Il tutto è stato ripreso da un tifoso che poi ha deciso di postare le immagini su X, l’ex Twitter, facendolo diventare virale. Ecco di che cosa si tratta.

Bologna, bellissimo gesto di Zirkzee: il video diventa virale

Nel video postato sui social da questo tifoso del Bologna si vede Zirkzee in auto, mentre esce dal centro sportivo dei felsinei dopo un intenso allenamento. Il ragazzo, infatti, invece di andare oltre e non salutare i tifosi che sono venuti ad assistere alla seduta, si è fermato per qualche minuto, facendo foto insieme ai propri fan, firmando maglie e autografi.

Un piccolo gesto ma davvero molto importante, che non è affatto passato inosservato. “Josua Zirkzee campione dentro e fuori dal campo” commenta il tifoso sopra questo video, che è in pochissimo tempo diventato virale, attirando sotto tantissimi commenti entusiastici nei confronti dell’attaccante belga, che anche oggi contro l’Atalanta guiderà l’attacco di Thiago Motta.