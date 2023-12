Torna in bianconero dopo sei mesi. Ma il futuro è in bilico

Rientra dal prestito dopo sei mesi, ma il suo futuro è sempre più in bilico: un calciatore torna tra le fila dei bianconeri.

La sua avventura in Inghilterra non è andata come sperava, con l’annuncio del suo rientro in Italia, all’Udinese, che è stato annunciato direttamente da Andy Scott, Direttore Tecnico del Charlton, club in cui militava in prestito. Stiamo infatti parlando di James Abankwah, ragazzo classe 2004 che rientrerà in Italia, tra le fila dell’Udinese, per poi capire quale potrebbe essere il suo futuro.

Difficilmente, infatti, il ragazzo troverebbe spazio all’interno delle rotazioni di Cioffi, motivo per cui i dirigenti dovranno capire, durante tutto l’arco della finestra di calciomercato a gennaio, quale potrà essere la migliore soluzione per lui, con l’obiettivo di continuare il suo percorso di crescita che, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe essere lontano dal Friuli.

James Abankwah dunque tornerà all’Udinese dopo una difficile esperienza in League One, la terza divisione inglese, tra le fila del Charlton, dove non è riuscito ad esprimere tutto il suo talento. Per lui, infatti, soltanto due presenze in campionato ed una in FA Cup.

Da qui l’idea di risolvere anzitempo il prestito e tornare in Italia, in attesa di capire quale possa essere il suo futuro. Il 19enne, dopo aver collezionato due presenze l’anno scorso in Serie A proprio con l’Udinese, in campionato, era stato mandato in prestito in Inghilterra con l’obiettivo di proseguire il suo percorso di maturazione trovando continuità in termini di minutaggio e rendimento, ma così fino ad ora non è stato.