Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 dicembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 23 dicembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ apre ovviamente col deludente pareggio del Milan in casa della Salernitana: “Diavoletto”, è il titolo sbattuto in prima pagina dal quotidiano milanese. Che a sinistra dedica invece spazio alla Juventus, impegnata oggi col Frosinone all’ora di pranzo, e all’Inter che invece giocherà alle 18 in casa contro il Lecce. “Inzaghi lancia Arna-Thuram”, la nuova coppia d’attacco visto il ko di Lautaro.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ dà ampio spazio al Milan: “Jovic salva Pioli“, sottolineando il balzo della Fiorentina, ieri sera vittoriosa a Monza, al quarto posto. “Tutti dentro”, a proposito della serratissima lotta Champions. Poi focus sulla Juve: “Allegri pensa a Yildiz con Milik” e alla Superlega con le parole di Ancelotti.

Prima pagina di ‘Tuttosport’ naturalmente sulla Juventus: “La Superlega è il Frosinone”. In alto approfondimento sul Torino, che affronterà l’Udinese. In taglio basso si parla di Milan: “Jovic salva Pioli ma a Cardinale non va bene”.