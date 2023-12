“Non c’è decoro”: Sabatini ‘contro’ il Napoli, messaggio chiaro

Walter Sabatini si scaglia contro il Napoli nella conferenza stampa di presentazione: l’accusa del nuovo direttore generale della Salernitana

È il giorno del ritorno di Walter Sabatini alla Salernitana. Il nuovo direttore generale ha parlato in conferenza stampa dopo il suo ritorno in granata.

Tanti i temi affrontati e tra questi, ovviamente, c’è anche il mercato con il mese di gennaio che vedrà molti movimenti a Salerno, tra acquisti e cessioni. Tra i partenti c’è anche Pasquale Mazzocchi, terzino destro, ambito dal Napoli. Come raccontato da Calciomercato.it, l’accordo tra il calciatore e gli azzurri c’è già, ma va trovato quello tra le società con una differenza importante tra richiesta (circa 4 milioni) e offerta (meno di 2 milioni).

Una distanza che è stata anche oggetto delle dichiarazioni di Sabatini che ha lanciato una dura accusa al club campione d’Italia. Il nuovo direttore generale della Salernitana non ha usato giri di parole per affermare che il Napoli deve alzare e di molto la sua offerta per acquistare Mazzocchi a gennaio.

Calciomercato Napoli, l’attacco di Sabatini: “Offerta irrisoria”

Walter Sabatini ha, infatti, affermato: “In questa situazione non c’è decoro. Non serve trovare l’intesa con il giocatore e poi presentare un’offerta irrisoria. Lo so che Mazzocchi mi accuserebbe di tarpargli le ali ma parlerò con lui a quattr’occhi e sarò chiaro”.

Il dirigente ha quindi continuato: “Se i partenopei lo vogliono, devono parlare di Mazzocchi come un atleta da Nazionale. È un calciatore fortissimo, ha indossato la maglia azzurra con le sue forze. Chi ha visto la partita di ieri, avrà osservato un difensore top contro Leao. Potrebbe indossare la maglia del Napoli, ma serve l’accordo tra i presidenti. Occorre un’intesa equa per entrambi i club”.