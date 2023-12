La Juve perde i pezzi a Frosinone: doppia assenza pesantissima per il big match

Allo Stirpe due brutte notizie nel giro di pochissimi minuti per Massimiliano Allegri, che perde per la prossima partita due pedine importanti

La Juventus ha sbloccato il risultato allo Stirpe di Frosinone con una super giocata di Kenan Yildiz, l’uomo più atteso della giornata lanciato da Allegri. Che, a questo punto, ha avuto più che ragione visto con i bianconeri molto pericolosi in avanti senza dare punti di riferimento.

A metà del primo tempo, però, dopo una partita condotta senza rischiare nulla, la Juve si abbassa un po’ e il Frosinone comincia a prendere fiducia e soprattutto il pallino del gioco. Anche a centrocampo i giallazzurri sono bravi ad aprirsi qualche spazio in più e in uno di questi si infila Gelli con una percussione che costringe Cambiaso a trattenerlo con le cattive e farsi ammonire sulla trequarti. Un’ammonizione pesante per il terzino ex Genoa e Bologna, che era diffidato e dovrà saltare il big match contro la Roma del prossimo 30 dicembre. Allegri perde quindi il primo pezzo e diciamo primo perché cinque minuti dopo Alex Sandro deve arrendersi per un problema muscolare. Al suo posto è entrato subito Federico Gatti, a freddo. O quasi, visto che a scaldarlo ci ha pensato l’applauso di tutto lo Stirpe, il suo ex pubblico di Frosinone con cui si è fatto notare dal grande calcio conquistandosi la maglia della Juve a coronamente di un sogno. Ma intanto Allegri ha perso un altro giocatore sulla fascia. E poi alla mezz’ora doccia fredda pure per Di Francesco, che perde per infortunio Lirola che ha sentito tirare il muscolo: dentro Baez.