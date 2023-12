Altalena Milan, Pioli mirino: la decisione è presa

Sarà un Natale difficile per il Milan e il suo tecnico dopo il pareggio contro la Salernitana

Non si fa in tempo ad esultare per una vittoria, che il Milan torna a mostrare tutti i suoi limiti di gioco e mentalità.

La squadra di Stefano Pioli non riesce a salvare la faccia nemmeno con un pareggio, arrivato nei minuti finali. Non c’è davvero nulla per essere felici dalle parti di Milanello, dopo la trasferta di Salerno, sarà un Natale difficile per il Diavolo, che deve fare i conti con l’ennesimo infortunio. Con lo stop di Fikayo Tomori (ancora un problema ai flessori), salgono a ben 30 gli stop e il Milan torna in emergenza nel reparto difensivo: contro il Sassuolo, infatti, oltre all’inglese mancheranno ovviamente Pierre Kalulu e Malick Thiaw.

Sarà un Natale difficile per il Milan anche per via dell’undicesimo gol subito da palla inattiva. Un problema che il club vi Aldo Rossi si porta dietro ormai da anni e che non è riuscito a risolvere. Sarà un Natale difficile, anche per il fatto che la vittoria in trasferta manca da quasi tre mesi. Un dato statistico che rende impossibile credere nello Scudetto. L’Inter con una vittoria è pronta a scappare a +11.

Milan, Pioli nel mirino: stagione d’alti e bassi

Le colpe non saranno certo tutte di Stefano Pioli, ma è chiaramente il tecnico il principale responsabile di questa prima metà di stagione non proprio in linea con le aspettative.

E’ stato lo stesso Gerry Cardinale a dirsi per nulla contento della classifica in Serie A e chiaramente dell’eliminazione dalla Champions League. Ma è davvero inutile pensare di poter mettere in discussione Pioli ogni volta che non arriva la vittoria, e blindare la sua panchina dopo un successo. Un esonero, oggi, molto probabilmente, non cambierebbe nulla, ma non può essere escluso al 100%.

E’ evidente che la stagione del Milan stia vivendo di troppi alti e bassi, che non permettono alla squadra di crescere e di lottare per lo Scudetto e nessuno, di tutto questo, può essere contento. I giocatori, però, nel bene e nel male, stanno dimostrando di essere ancora dalla parte del loro tecnico.

A fine stagione si faranno i conti, ma andando avanti così appare chiaro quale possa essere il futuro di Pioli. Su X, intanto, è ricomparso l’hashtag #PioliOut…

Il tecnico di Parma sa che servono continuità di risultati, ma ad oggi l’unica continuità a cui si sta assistendo è quella degli infortuni, che si presentano puntuali e colpiscono ad ogni partita.