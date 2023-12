Allegri fa chiarezza: “Ecco perché Vlahovic ha iniziato dalla panchina”

La Juventus vince una partita dura a Frosinone, Allegri parla del match winner Vlahovic e spiega la scelta di farlo entrare a gara in corso

Per la Juventus era fondamentale ritrovare la vittoria contro il Frosinone, ma i bianconeri hanno faticato, contro una squadra in salute. Alla fine, la squadra di Allegri l’ha spuntata per 2-1, con rete decisiva di Vlahovic, mettendo di nuovo pressione all’Inter capolista.

Il tecnico livornese ha commentato così il successo in Ciociaria ai microfoni di ‘DAZN’: “La squadra ha fatto una buona partita, non era facile in quest’ambiente dove aveva vinto solo il Napoli. Nel primo tempo avevamo fatto bene, dovevamo segnare più reti. Nella ripresa abbiamo iniziato bene, ma siamo un po’ calati e nel gol subito potevamo fare meglio. La squadra alla fine ha reagito e ha meritato la vittoria, questo è un gruppo dalle qualità notevoli. Yildiz? E’ giovane e ha fatto molto bene, il suo entusiasmo è giustificato. Dobbiamo continuare così ma riuscire anche a lavorare sui nostri limiti e migliorare. La classifica? Abbiamo raggiunto 40 punti che è già una soglia importante, per ora pensiamo alla Roma e alla Salernitana e vedremo il 7 gennaio quanti punti avremo, nel frattempo vediamo di passare un buon Natale. Di sicuro, siamo già piuttosto vicini alla soglia Champions, per altri discorsi ci sarà tempo”.

C’è poi la spiegazione sull’ingresso di Vlahovic solo a gara in corso: “La panchina non lo ha stimolato, semmai lo ha rasserenato. Oggi aveva bisogno di tranquillizzarsi rispetto alle critiche avute dopo gare giocate bene ma in cui non aveva segnato. Sembra che quando segna sia un fenomeno, quando non lo fa non sia più un grande giocatore. E infatti quando è entrato ha fatto una buona partita come mi aspettavo. Le urla nel finale? Nei momenti concitati di una partita come quelli, non bisogna perdere l’attenzione e rimanere concentrati. Almeno, tengo i giocatori attivi (ride, ndr)”.