Tifosi in rivolta, la protesta ha del clamoroso

Tifosi in rivolta per i recenti risultati conseguiti dal club, la protesta fuori dal centro sportivo ha del clamoroso

Non c’è pace in casa Lorient. Penultimo posto in classifica in Ligue 1, 12 punti conquistati e una sonora sconfitta rimediata in casa del Brest per 4-0.

Il club arancio-nero naviga in grosse difficoltà e ora anche i tifosi hanno voluto manifestare la propria protesta. Il gruppo “Ultras 1995 – Kop Sud FC Lorient 1926” ha infatti portato davanti ai cancelli del centro sportivo ben 400 kg di pesce marcio, esponendo anche lo striscione “Marcio come voi”. Un messaggio forte e chiaro, a cui è seguito anche un comunicato emanato proprio dallo stesso gruppo. “Ultima partita dell’anno 2023 e trasferte vietate. Dopo la nuova vergognosa sconfitta (per usare un termine carino) della nostra squadra, abbiamo organizzato un’azione dimostrativa: 20 componenti del gruppo hanno portato 400 chili di pesce avariato davanti al cancello del centro sportivo. Possano le persone non interessate e che non rispettano l’istituzione essere molto turbate, sperando che vadano lontano dal nostro club”.

Una situazione esplosiva dunque per i ‘Merluzzi’, con i tifosi già arrabbiati per le misure piuttosto restrittive imposte dal governo francese. La posizione del tecnico Regis Le Bris, che non vince in campionato dal 22 ottobre e che ha conquistato due punti nelle ultime otto gare, è ora sempre più a rischio e la protesta dei supporters non rischia di fare altro che gettare ulteriore benzina sul fuoco.