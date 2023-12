Cardinale avvisa Pioli: “Non sono soddisfatto, ecco il nostro obiettivo”

Cardinale ‘avvisa’ Pioli sulla stagione del Milan: “Non sono soddisfatto, ecco il nostro obiettivo”. Il messaggio del patron rossonero

Gerry Cardinale ha scritto una lunga lettera per augurare buon Natale ai tifosi rossoneri e fare un bilancio della prima parte di stagione del suo Milan.

Il patron rossonero non è totalmente soddisfatto e ‘avvisa’ Pioli: “Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League, ma so dai miei decenni nello sport che la competizione sportiva è una maratona, non uno sprint, e che la continuità e la coerenza sono virtù”.

Il tecnico del Milan, però, non è in discussione: “Da quando abbiamo assunto la proprietà di AC Milan più di un anno fa, abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra l’immediatezza della vittoria e la creazione delle fondamenta che garantiranno il ritorno all’eredità di campioni che AC Milan ha ottenuto molto prima della nostra proprietà”.

Milan, Cardinale: “Risultati non soddisfacenti, ma il nostro obiettivo è vincere tanto e a lungo”

L’obiettivo di Cardinale e della proprietà è piuttosto chiaro: “Il nostro obiettivo non è di vincere ogni tanto, bensì di vincere costantemente e a lungo“.

“Questo è ciò che i nostri tifosi, i nostri giocatori e il nostro staff tecnico si aspettano dalla proprietà, e questo è ciò che daremo loro. – conclude il numero uno di RedBird – Senza alcun dubbio continueremo a realizzare tutti i miglioramenti possibili per essere più competitivi in campo e far crescere fuori dal campo le risorse finanziarie da investire ulteriormente nel Club”.