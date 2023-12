Addio Vlahovic e clausola: così la Juve si rifà l’attacco

La Juventus sta valutando un restyling in attacco, con Vlahovic che potrebbe salutare in estate: Giuntoli ha un preferito

Da questa estate la Juventus ha iniziato a pensarsi anche senza Dusan Vlahovic. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna avevano provato a trovare un incastro col Chelsea per portare Romelu Lukaku a Torino, salutando così il serbo. Un tentativo andato a vuoto, ma che ha mostrato una volontà del club piemontese: trovare un nuovo accordo con Vlahovic oppure cercare una soluzione in uscita per lui.

A quasi metà stagione, il bilancio sull’attaccante serbo non è positivo e i primi dialoghi per il rinnovo di contratto con il suo entourage non sono stati positivi. Lo stipendio del numero 9 bianconero è destinato a salire di anno in anno e il suo costo rischia di diventare insostenibile. Ecco perché in estate la strada che potrebbe essere intrapresa è quella della cessione. Sulla lista di Giuntoli per l’attacco ci sarebbe già un favorito.

Vlahovic può partire: Zirkzee è primo nome per l’attacco della Juve

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, il piano della Juventus per la prossima estate potrebbe prevedere la cessione di Dusan Vlahovic, con Giuntoli che avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Joshua Zirkzee.

L’attaccante olandese è l’assoluta sorpresa del campionato di Serie A, nonché uno dei segreti del Bologna. La partenza di Marko Arnautovic in estate ha dato il via libera a Zirkzee, che si è preso la scena e ha dimostrato di essere uno dei talenti più brillanti in Europa. Nel contratto con gli emiliani, poi, è presente una clausola da 40 milioni di euro e il piano della Juventus potrebbe prevedere di esercitarla. C’è un rischio chiamato Bayern Monaco, che ha una sorta di prelazione sul giocatore, ma che non sembrerebbe intenzionato a farla valere. Anche perché i bavaresi avrebbero diritto al 50% sulla futura rivendita e si potrebbero accontentare di quell’incasso.