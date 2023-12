Serie A, UFFICIALE: la Roma e l’Inter respingono la Superlega

Duro comunicato da parte della società nei confronti del progetto legato alla Superlega

La tanto attesa sentenza della Corte di Giustizia Europea questa mattina ha ufficialmente accolto le ragioni della Superlega, pronunciandosi contro Uefa e Fifa per abuso di potere dominante. Una decisione che rischia di stravolgere le attuali competizioni europee ed aprire uno scenario tutto nuovo.

Nel frattempo, contro la sentenza di questa mattina, si sono già schierati diversi top club in Europa. Tra i primi il Manchester United, club che inizialmente aveva aderito al progetto disegnato da Real Madrid e Juventus, ma che adesso si erge a fermo oppositore. Pochi minuti fa anche l‘Atletico Madrid, altra società che ha deciso di fare un passo indietro dopo aver inizialmente partecipato al progetto primordiale.

In Italia, invece, la Roma ufficialmente ha deciso di rompere il silenzio e schierarsi apertamente contro la Superlega e tutto ciò che andrebbe a rappresentare. Questo il durio comunicato del club giallorosso: “In seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo”.

La società capitolina ha poi ribadito che “non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L’AS Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione e in partnership con UEFA e FIFA”.

E’ arrivato poi, poco dopo, il comunicato dell’Inter. Che a sua volta conferma la vicinanza alle posizioni di Uefa e Fifa, usando parole simili a quelle dei giallorossi: “FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori“.