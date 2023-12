“Inzaghi sta facendo un errore”: succede tutto dopo Inter-Bologna

Fuori dalla Coppa Italia, prima delusione per l’Inter e Inzaghi finisce già sotto processo: l’errore compiuto dall’allenatore

L’Inter fuori dalla Coppa Italia. La squadra, giudica finora invincibile o quasi in Italia, è stata battuta ai tempi supplementari dal Bologna spettacolo di Thiago Motta con i due assist di Zirkzee che hanno tramortito la retroguardia nerazzurra.

Un ko che potrebbe avere anche strascichi, almeno dal punto di vista fisico, con l’affaticamento accusato da Lautaro Martinez che ne mette in dubbio la presenza nel match pre-natalizio contro il Lecce. Per Inzaghi è stato evidente, ancora una volta, che i ricambi non sono all’altezza dei titolari nel reparto offensivo, anche se c’è un altro aspetto che deve essere messo in luce e riguarda la gestione di Davide Frattesi.

Il centrocampista ex Sassuolo ieri sera è partito titolare, cosa che in questa prima fase di stagione non è capitata molto spesso. Ecco perché Inzaghi finisce nel mirino con una critica molto chiara.

Inter, Frattesi poco utilizzato: “Che errore di Inzaghi”

Nel corso del suo intervento a ‘Radio Radio’, Furio Focolari ha puntato i riflettori proprio su Frattesi e sull’utilizzo che ne sta facendo in questi primi mesi in nerazzurro Simone Inzaghi.

Il giornalista ha criticato il tecnico: “Frattesi, come sapete, è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Meriterebbe più spazio e Inzaghi sta facendo un errore gestendolo in questa maniera. Ha fatto troppa panchina, il tecnico doveva gestirlo meglio rispetto ai tre titolari e fare qualche rotazione in più a centrocampo. Questo ragazzo sta facendo troppa panchina e a lungo andare lo paghi”.

Sulla partita di ieri, invece, Focolari ha affermato: “L’Inter ieri non voleva uscire, voleva passare il turno a tutti i costi. Nel calcio però ci sono anche gli avversari e il Bologna si è inventato un quarto d’ora stellare. Non ci saranno conseguenze per l’Inter, anzi sarà una cosa positiva perché più avanti ti ritrovi un calendario meno intasato”.