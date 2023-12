Salernitana-Milan, l’annuncio di Pioli: “Domani ci sarà, non faccio bollettini”

La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Salernitana-Milan, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, che devono fare i conti con la solita infinita lista di giocatori infortunati, sono pronti a volare in Campania per affrontare la Salernitana di Pippo Inzaghi. Un match da vincere per centrare il terzo successo consecutivo e trascorrere un sereno Natale.

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, è chiamato a rispondere ancora sulle domande relative agli infortuni: “Non faccio il bollettino medico – esordisce Pioli -. Siamo in emergenza e gli ultimi infortuni sono stati di dinamica strana, vogliamo tornare presto alla normalità. Correzioni? Spero di ottenere dei risultati il prima possibile”.

La squadra rossonera, nonostante le tante defezioni, ha dimostrato, comunque, di essere unita e può sorridere per il ritorno di Bennacer: “Sta bene – prosegue Pioli -, giocherà dall’inizio e starà in campo finché avrà energie”.

L’algerino fra qualche giorno, però, dovrà lasciare il Milan per disputare la Coppa d’Africa – “Ismael ha risposto in maniera corretta e giusta a questa domanda, non siamo noi a decidere il calendario – continua il mister – Bennacer sta bene e se accetterà la convocazione partirà e noi dobbiamo essere bravi a trovare altre soluzioni”.

Milan, riecco Ibra – C’è l’annuncio di Pioli: “Domani sarà con noi”

Impossibile non parlare di Zlatan Ibrahimović, che ieri è tornato a Milanello da Advisor rossonero e di RedBird: “E’ stato il solito Zlatan, si sta approcciando ad un ruolo diverso, è curioso, contento e motivato. Ieri è stata una giornata interessante, domani ci sarà, credo che ci sarà sempre. Non può che essere d’aiuto la sua presenza”.

Gli altri temi di giornata sono chiaramente legati alla Superlega, ma non arrivano risposte in merito: “Ho saputo la notizia adesso, non ho dei dati per esprimere un giudizio profondo in merito”, e al calciomercato: “La società sa quale sono le esigenze della squadra ed è pronta ad intervenire a gennaio”.

Resta ai margini, infine, Rade Krunic. Il bosniaco nonostante le tante defezioni a centrocampo partirà fuori: “Al momento ci sono calciatori che stanno meglio di lui”, ha concluso Pioli.