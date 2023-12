Bastano 3 milioni: sgambetto della Juventus a Marotta

La Juventus attiva sul mercato per rinforzare già a gennaio la rosa di Allegri: Giuntoli prova a soffiare all’Inter un obiettivo di vecchia data

Derby d’Italia non solo in campionato e la lotta scudetto. La Juventus prepara lo sgambetto nei confronti dell’Inter anche sul mercato e prova ad anticipare i rivali a gennaio.

Sul taccuino della dirigenza della Continassa c’è Tiago Djalo, a lungo inseguito dai nerazzurri che lo hanno prenotato per la sessione estiva quando si svincolerà dal Lille. Marotta e Ausilio stanno riflettendo se portare già all’inizio del 2024 l’ex Milan alla corte di Simone Inzaghi, anche se al momento l’idea dei dirigenti di Viale della Liberazione resta quella di aspettare giugno e prelevare a parametro zero il difensore portoghese. La Juve però è sul pezzo e punta a soffiare il giocatore classe 2000 all’Inter già nella prossima finestra del mercato invernale.

Calciomercato Juventus, Giuntoli prova l’anticipo sull’Inter per Tiago Djalo

Il Dt della ‘Vecchia Signora’ Giuntoli può approfittare dei buoni uffici con il Lille, dal quale in estate è arrivato Weah in quel di Torino.

Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto 2-3 milioni di euro di indennizzo per strappare il sì dei francesi a liberare subito Djalo. Il difensore dal canto suo starebbe riflettendo sul suo futuro e vorrebbe tornare a giocare con continuità dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il portoghese non rinnoverà con il Lille e teme di finire ai margini fino al termine della stagione. L’Inter rimane in vantaggio sul conto di Djalo, ma la Juventus fa sul serio e prova a ribaltare lo scenario sul ritorno in Italia dell’ex Milan.