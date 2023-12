Oggi incontra Allegri: torna subito alla Juve

Un incontro decisivo in programma con Allegri: la giornata di oggi sarà cruciale per l’immediato ritorno alla Juventus

Giornata cruciale in casa Juventus: in programma l’incontro con Massimiliano Allegri per decretare il ritorno in bianconero già nei prossimi giorni.

Quella di oggi sarà una giornata decisiva per il possibile ritorno di Giorgio Chiellini alla Juventus. Nelle prossime ore, infatti, l’ex difensore bianconero – ritiratosi dal calcio giocato nei giorni scorsi – tornerà alla Continassa dove incontrerà il tecnico Massimiliano Allegri. I due si ritroveranno dopo aver conquistato insieme diversi titoli e trofei, prima dell’addio consumatosi nell’estate del 202 quando il difensore ex Livorno decise di provare l’avventura in America con il Los Angeles Fc.

Chiello probabilmente parlerà con i dirigenti bianconeri e potrebbe mettere il primo “mattoncino” del muro che lo potrebbe riportare alla Juventus, seppur non più da calciatore, ma con un ruolo differente. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Chiellini non ha mai nascosto la volontà di tornare sulla sponda bianconera della Torino calcistica.

Juventus, oggi Allegri incontra Chiellini: la situazione

Non è ancora noto il ruolo che Giorgio Chiellini potrebbe ricoprire nello staff dirigenziale della Juevntus, magari anche tenendo conto della laurea in Business Administration presso la Scuola di Management ed Economia che l’ormai ex difensore ha conseguito all’Università degli studi di Torino.

Al netto della sua preparazione e delle pagine di storia ha scritto in bianconero, Giorgio Chiellini potrebbe dover “ripartire” da zero e ad alcuni amici avrebbe confidato di voler studiare e imparare per poi fare strada. Magari, nell’incontro odierno, potrebbe dire qualche parola ad Allegri dopo il pareggio col Genoa che ha permesso all’Inter di allungare in classifica dopo la vittoria sulla Lazio.

Del resto Chiellini è stato l’ultimo capitano a portare uno scudetto alla Torino bianconera e potrebbe dare il suo contributo nella “rimonta” anche nel presente, magari aiutando a tenere viva la speranza di far tornare il tricolore sul petto della Vecchia Signora.