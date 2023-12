Lazio choc: può andare via per 35 milioni

Possibile addio in casa Lazio: sul piatto per convincere il giocatore e il club biancoceleste ci sono 35 milioni di euro

Un futuro lontano dall’Italia per Ciro Immobile? Le sirene arabe tornano a suonare fragorosamente in casa Lazio, con l’attaccante che, dopo aver detto no in estate, potrebbe essere costretto a dover fare una nuova scelta a pochi mesi di distanza.

Nello scorso mercato estivo Al-Shabab e Al-Wehda non arrivarono a formulare un’offerta ufficiale, avendo annusato la volontà dell’attaccante di restare in biancoceleste per poter giocare la Champions League conquistata sul campo e non perdere il treno della Nazionale. Ora però la vicenda è piuttosto diversa, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’. Sembra difficile che la Lazio possa salutare Immobile per gennaio, ma per giugno il discorso potrebbe cambiare notevolmente. Perché una nuova conquista della Champions appare complicatissima vista la situazione in classifica, perché il giocatore sembra essere sempre più fuori dal progetto della Nazionale e perché lo stesso Sarri si è detto disposto ad andare avanti con un progetto improntato sui giovani per una sorta di totale rivoluzione.

Lazio, l’Arabia Saudita bussa ancora alla porta di Immobile: super offerta

Ecco quindi che Immobile potrebbe davvero scegliere di cambiare aria, destinazione Arabia Saudita, con l’Al-Ahli che è intenzionato a fare sul serio.

Il club di proprietà del fondo Pif sarebbe pronto a mettere sul piatto le cifre di cui si parlava la scorsa estate: 35 milioni di euro per due anni. Una cifra esorbitante che fa pensare come, sottolinea la ‘Rosea’, il sì possa essere sempre più vicino. Tutto fa pensare che potrebbe essere arrivato il momento giusto per Immobile per salutare il calcio italiano. Chiaro che anche la Lazio deve dare il proprio benestare, ma viste anche quelle che sono state le parole di Sarri, non sembrano esserci i presupposti di eventuali barricate da parte del club biancoceleste.

Difficilissimo però che la separazione possa avvenire prima della fine della stagione. Immobile sarà impegnato con la Lazio in Supercoppa e poi negli ottavi di Champions League, anche se la sfida contro il Bayern Monaco appare proibitiva. La volontà è comunque quella di continuare a guidare la squadra, magari con la speranza di conquistare almeno un trofeo alla fine della stagione.