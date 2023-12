Juventus, le ultime su Rabiot: come sta il francese

La Juventus si prepara ai prossimi impegni, aggiornamenti importanti per Allegri sulle condizioni di Adrien Rabiot

Meno tre giorni per la Juventus alla sfida contro il Frosinone, match di sabato alle 12.30 delicato per i bianconeri contro una squadra in salute reduce da una grande impresa in Coppa Italia con il Napoli. Allegri prepara i suoi e spera di poter schierare la miglior formazione contro gli uomini di Di Francesco.

Grande attenzione, ovviamente, alle condizioni di Adrien Rabiot, dopo che il francese aveva già dovuto saltare la trasferta contro il Genoa. Il francese è sulla via del recupero e ha lavorato con la squadra nell’allenamento di oggi. Dunque, dovrebbe essere a disposizione per la trasferta in Ciociaria. Ha iniziato intanto ad allenarsi parzialmente in gruppo anche De Sciglio, ma dopo il grave infortunio il suo rientro sarà graduale e ancora per diverse settimane il terzino svolgerà lavoro personalizzato.