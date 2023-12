Inter-Bologna, Inzaghi ha un problema: “Non pervenuto, giocano in dieci”

Ancora 0-0 a San Siro tra Inter e Bologna. Non si sblocca l’ottavo di Coppa Italia e Inzaghi ha un ‘problema’. Che cosa sta succedendo

Il Bologna resiste a San Siro nonostante il turnover di Thiago Motta e le assenze di Zirkzee ed altri titolari. Simone Inzaghi, invece, non ha rinunciato a Lautaro Martinez, affiancato in attacco da Arnautovic.

L’assenza di Sanchez per infortunio costringe il capocannoniere dei nerazzurri agli straordinari. Spazio anche per Arnautovic al posto di Thuram: l’attaccante, grande ex di serata, sta finora deludendo le aspettative dei tifosi. L’austriaco, in particolare, ha sciupato un’ottima occasione in avvio di match svirgolando il pallone all’interno dell’area di rigore. La sua prestazione non sta affatto convincendo i sostenitori dell’Inter.

Inter-Bologna, Arnautovic delude i tifosi: “Un uomo in meno”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Con Arnautovic giochiamo in 10… #InterBologna — Benjamin PizzaH (@frapizzah) December 20, 2023

Ma chi ha comprato Arnautovic?😂😂😂#InterBologna — Francesco (@Frances73368486) December 20, 2023

Ogni pallone che tocca Lautaro diventa ora, lì Arnautovic doveva sfondare la porta e invece fa cilecca 🤦‍♀️#InterBologna — Boomerissima🎄 (@Boomerissima) December 20, 2023

Arnautovic è la mia personale delusione di stagione, mi aspettavo tutt’altro tipo di apporto e prestazioni. Spero che da stasera si svegli.#InterBologna — Diego (@mitrandirr) December 20, 2023

Arnautovic ha le radici piantate sotto il terreno di San Siro, al momento — Alessandro Sapelli (@asapelli) December 20, 2023

Arnautovic l’ha già lisciata e siamo solo a 12 minuti di partita#interbologna — DenzelMONCLERdumfries (@DenzelMONCLER) December 20, 2023