Decisione UFFICIALE: risultato non omologa, stravolta la classifica

Clamorosa decisione della Figc che non ha omologato i risultati di un club: classifica stravolta

La decisione è stata presa ed è arrivata forse anche troppo tardi. L’ultima sconfitta con formazione ampiamente rimaneggiata e tutta formata da giovani ha convinto il club a fare il passo ufficiale: ritirarsi dal campionato.

Parliamo del torneo di Prima Categoria dove il Morolo ha deciso di ritirarsi. La formazione biancorossa era attualmente ultima in classifica con appena 2 punti conquistati, frutto di tre pareggi con la penalizzazione di un punto. L’ultima sconfitta è arrivata nel weekend con un pesante 12-1 contro il Posta Fibreno e con in distinta 11 giocatori contati e tutti giovani tra il 2002 e il 2007.

Una situazione che non poteva più andare avanti da qui la scelta della società di dire basta. Il Morolo era arrivato anche in Serie D prima della crisi che ha portato il club a scendere fino in prima categoria con tre retrocessioni consecutive negli ultimi tre anni.

Partita non più valida, cambia la classifica

La decisione del Morolo è stata ufficializzata dalla Lega Nazionale Dilettanti con un comunicato in cui si annuncia il ritiro della società e si preannuncia l’ammenda di 1.500 euro, prevista per casi simili.

Inoltre, è stato anche predisposta la cancellazione dei risultati delle gare fin qui disputate che quindi non avranno più valore per la classifica. Infine, le società che avrebbero dovuto affrontare nelle resto del campionato il Morolo osserveranno un turno di riposo. A questo punto arriverà anche lo svincolo dei calciatori tesserati per il club.