“Contatti con Giuntoli, rinnovo in programma”: resta alla Juventus, l’annuncio

La Juventus guarda al futuro di diversi giocatori con la maglia bianconera, l’annuncio di un rinnovo in arrivo

La Juventus si sta riproponendo, in questa stagione, ad alti livelli, dopo le difficoltà del recente passato. Un viatico ideale, quello andato in scena fin qui, per guardare al futuro con ottimismo e provare a costruire, con il tempo, un nuovo ciclo vincente.

Il club bianconero non dovrà guardare solo ai risultati sul campo, positivi fin qui, ma gestire anche con programmazione e oculatezza il proprio domani. Se sul mercato si andrà a caccia di innesti senza spese folli, cercando acquisti funzionali e sostenibili, ci sarà anche da capire chi della Juventus attuale potrà rimanere anche in futuro. Sono diversi i rinnovi di contratto sui quali sta lavorando la società, nella persona del ds Giuntoli coadiuvato da Manna, coinvolti anche nomi piuttosto importanti. Tra questi, ce n’è uno che dovrebbe avvenire senza troppi problemi, almeno stando alla voce di uno dei protagonisti.

Juventus e Rugani ancora insieme, parla l’agente

Daniele Rugani andrà in scadenza a giugno e punta a ottenere il rinnovo, anche sulla base di buone prestazioni in questa stagione quando c’è stato bisogno di lui per varie assenze in difesa. 8 presenze e un gol lo score tutt’altro che da disprezzare dell’ex Empoli, che ha trovato una centralità mai avuta prima nella rosa di Allegri.

A ‘Tv Play’, l’agente del difensore, Davide Torchia, ha parlato di un rinnovo che, salvo stravolgimenti, dovrebbe alla fine avvenire: “Mi sento con Giuntoli abbastanza di frequente, da entrambe le parti siamo ben disposti. Sappiamo che la Juventus ha come priorità i rinnovi dei giocatori più giovani e altri temi come l’ammortamento di Bremer. Ma il rinnovo è in programma, va trovata una quadra che non sarà insormontabile. La soluzione migliore per il giocatore è sempre stata la Juventus, non ci siamo mai interessati ad altre soluzioni”.