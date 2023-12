Berardi da record: fa la storia del Sassuolo e la Serie A lo celebra

Berardi eguaglia ufficialmente un record ed entra nella storia del Sassuolo e della Serie A: il suo club lo celebra.

Record davvero importante ed un traguardo davvero unico per Domenico Berardi del Sassuolo in Serie A: prendere parte ad oltre 200 gol durante tutta la sua carriera all’interno del nostro campionato.

Un numero davvero impressionante per il ragazzo, che certifica ancora una volta quanto, mercato a parte, per i neroverdi sia davvero indispensabile all’interno della manovra offensiva e, più in generale, in tutta la produzione degli emiliani là davanti.

Un risultato a dir poco straordinario per un ragazzo di 29 anni che adesso sta vivendo il pieno della maturità calcistica e che, nonostante i numerosissimi rumor di mercato, non ha mai abbandonato il club che di fatto lo ha lanciato all’interno del calcio che conta, oltre ad avergli fatto ottenere una chiamata in Nazionale.

Sassuolo, record Berardi: ha preso parte a 200 gol in Serie A

Su X (ex Twitter) il Sassuolo ha voluto celebrare questo straordinario traguardo che ha raggiunto Domenico Berardi: ben 122 gol e 78 assist in carriera in Serie A, numeri da brividi se consideriamo il fatto che, su 10 stagioni (esclusa quella in corso) di permanenza nella nostra massima serie, è andato in doppia cifra in campionato ben 7 volte.

Domenico Berardi ha preso parte a 2️⃣0️⃣0️⃣ reti in Serie A (122 gol, 78 assist) 🤯👑#Berardi10#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/IWTU12t36Z — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) December 19, 2023

Numeri davvero importante a cui fanno seguito anche un notevole numero di assist. Per questo motivo, da tanti anni ormai, si parla di un suo approdo in un top club (Juventus o Inter su tutte), tuttavia il ragazzo classe 1994, alla fine, ha sempre deciso di rimanere tra le fila dei neroverdi, in un luogo che ormai considera come una vera e propria seconda casa.