Allegri al Napoli, scelta mirabolante per il dopo Mazzarri

Il ritorno del tecnico toscano sulla panchina azzurra non ha prodotto sin qui grandi risultati

Non è bastato il cambio in panchina al Napoli per tornare ad assaporare le emozioni della passata stagione. La formazione oggi allenata da Walter Mazzarri, a parte la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, non è riuscita ad ottenere continuità di risultati negli ultimi match ufficiali.

Ieri sera, nella gara di Coppa Italia contro il Frosinone, la squadra di Aurelio De Laurentiis ha toccato con ogni probabilità il punto più basso della sua stagione. Contro il sempre più sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco, il Napoli davanti ai propri tifosi ha rimediato un sonoro 0-4. Se è vero che lo schieramento azzurro presentava diverse ‘riserve’ dal primo minuto, va precisato che anche la formazione ciociara è scesa in campo con tanto turnover.

Un’eliminazione inaspettata in una competizione che per il Napoli sta diventando un vero e proprio tabù. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la squadra campana è stata costretta a fermarsi solamente agli ottavi. Due anni fa fu la Fiorentina ad eliminare gli azzurri ai tempi supplementari, mentre nella passata stagione Luciano Spalletti venne condannato ai rigori dalla Cremonese. Un risultato così netto contro, davanti al pubblico del Maradona, rischia però di lasciare ferite profonde.

Calciomercato Napoli, rivoluzione totale con Allegri: scelta fatta

Va ricordato che la nomina di Walter Mazzarri non dovrebbe andare oltre il prossimo giugno, dopo aver raccolto poche settimane fa il testimone dall’esonerato Rudi Garcia.

Un traghettatore a tutti gli effetti, cui è stato affidato il compito di aggiustare gli errori commessi nella prima parte di stagione e di garantire quantomeno la qualificazione in Champions League del Napoli. Un obiettivo distante un solo punto in classifica, ma che vede tante formazioni in piena lotta per l’Europa dei grandi.

Sembra sempre più chiaro che a giugno, a prescindere da dove finirà in classifica, il Napoli avrà bisogno di azzerare tutto. A tal proposito, nel sondaggio di Calciomercato.it, gli utenti Telegram hanno votato Massimiliano Allegri come profilo ideale per la panchina azzurra dalla prossima stagione. Il tecnico toscano ha raccolto il 35% dei voti complessivi, davanti ad Italiano al 29%, Thiago Motta con il 23% e Farioli al 13%.