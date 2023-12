Locatelli non ha paura dell’Inter: “Abbiamo un sogno, daremo tutto”

Manuel Locatelli e il messaggio all’Inter nel Derby d’Italia per lo scudetto tra la sua Juventus e la compagine nerazzurra

Tra i premiati nella serata di San Siro del Coni Lombardia Awards c’è anche Manuel Locatelli. Le parole del centrocampista bianconero raccolte dall’inviato di Calciomercato.it.

Bilancio 2023 – “È stato un anno positivo, adesso stiamo facendo una bella stagione e dobbiamo continuare così. È questa la strada giusta”.

Derby d’Italia – “L’Inter è veramente molto forte, anche io lo penso. Ha dei giocatori maturi, in un momento della carriera dove sono determinanti e hanno tanti campioni. Noi dobbiamo proseguire nel nostro percorso, stiamo crescendo, abbiamo molti giovani ma ambiziosi. Dobbiamo pensare solo a noi stessi”.

Obiettivi – “La corsa è solo con noi stessi. Stiamo facendo un percorso di crescita, abbiamo tanti giovani che devono maturare. Sicuramente abbiamo i nostri obiettivi e daremo tutto fino alla fine”.

Parola scudetto – “È chiaro che il sogno c’è. Dobbiamo lavorare ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi e i nostri sogni. È chiaro che quando sei secondo cerchi anche di guardare avanti, ma dobbiamo fare un passo alla volta e mantenere umiltà e calma. Come squadra dobbiamo cercare di lavorare per dare il massimo”.

Chiellini – “Giorgio per me è come un fratello maggiore. È una una persona a cui voglio veramente bene, è venuto al mio matrimonio, lo sento spesso. È un campione da cui ho cercato di rubare tutto quello che potevo quando giovavo con lui. È una persona eccezionale e spero di vederlo presto”.

Frosinone – “Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea? È una squadra molto forte, nel senso che ha dei giovani che hanno grande voglia di dimostrare. Cercheremo di fare la nostra partita. Non ho sentito i ragazzi ma sabato quando li vedrò li abbraccerò perché gli voglio bene”.