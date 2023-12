Lazio, Luis Alberto anticipa l’addio a gennaio: destinazione a sorpresa

Luis Alberto potrebbe lasciare già a gennaio la Lazio: per lui pronta una destinazione a sorpresa, Lotito ci riflette.

Potrebbe avvenire una vera e propria piccola rivoluzione nella Lazio nella sessione di calciomercato di gennaio, con i biancocelesti che devono fare i conti con i malumori di Luis Alberto.

Si continua a parlare, dopo il rinnovo di contratto, di un possibile suo addio già a gennaio dello spagnolo che, come riporta Il Messaggero, non è ancora riuscito a sopperire, dal punto di vista della personalità e della leadership, alla mancanza di Milinkovic-Savic.

Da lui, da questo punto di vista, forse i tifosi e non solo si aspettavano qualcosa in più da lui sotto questo punto di vista. In tal senso, in caso di addio anticipato, ci sono due club alla finestra per l’ex Deportivo La Coruna.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto tra Siviglia e Cadiz

Si parla da tempo di un ritorno in Spagna per Luis Alberto, che potrebbe sondare due piste in vista di gennaio. La prima è il Siviglia, club che lo ha cresciuto calcisticamente e con cui è legato, come del resto è anche normale che sia.

La seconda pista lo potrebbe portare al Cadiz, squadra della città in cui è nato e che ha un posto speciale nel cuore. Entrambe le squadre stanno al momento lottando per non retrocedere e, sicuramente, una figura all’interno del campo come Luis Alberto, che potrebbe fare la differenza e aiutare entrambi i club, potenzialmente, a mantenere la categoria.

Bisognerà capire, però, in tutta questa situazione, quale potrebbe essere la posizione della Lazio, soprattutto in virtù del fatto che i biancocelesti hanno da poco prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2027: l’idea, quindi, potrebbe essere quella di monetizzare il più possibile il suo cartellino.