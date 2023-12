Juve, addio al centrocampista: visite mediche e firma

Il giocatore ha già fatto le valigie ed è volato in Germania. Presto firmerà il contratto con la sua nuova squadra

Una partenza inevitabile inevitabile. Il centrocampista è volato in Germania per svolgere le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà all’Eintracht Francoforte.

Donny van de Beek lascia così il Manchester United ed è pronto a rilanciarsi in Bundesliga. L’addio ai Red Devils appariva davvero scontato, essendo finito ai margini del progetto di Erik ten Hag. Si volta, così, pagina per il centrocampista olandese, che in stagione ha collezionato solamente due presenze, una in Premier League, di un paio di minuti, e una di diciannove, in EFL Cup.

Il giocatore, che in questi giorni, è stato accostato anche alla Juventus, come scrive SkySports UK, si trova in Germania per gli accertamenti medici, prima di legarsi all’Eintracht in prestito. Il club tedesco a fine stagione, poi, potrebbe acquistare il giocatore a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus: niente van de Beek, Phillips in prima linea

La Juventus dovrà dunque guardare altrove per migliorare il pacchetto di centrocampo. I bianconeri, non è un segreto, sono alla ricerca di rinforzi insediata viste le squalifica di Pogba e Fagioli.

Giuntoli ha proprio pensato alla Premier League per fare un regalo a Massimiliano Allegri. Un regalo che dovrebbe arrivare comunque da Manchester, ma dall’altra sponda. Stiamo chiaramente parlando di Kalvin Phillips, obiettivo della Juve, ormai da settimane. E come scritto su Calciomercato.it, nelle scorse ore, si respira un cauto ottimismo in merito ad un suo arrivo a Torino: il Manchester City, infatti, preferirebbe cederlo (in prestito) all’estero. Sul calciatore si registra l’interesse anche di Newcastle e Liverpool, ma in prima linea c’è la Juve, che potrebbe davvero chiudere a breve. Ma Phillips potrebbe non essere l’unico affare ad andare in porto. I bianconeri, infatti, non hanno mai smesso di pensare a Koopmeiners. Per convincere l’Atalanta, però, servono tanti soldi e la Juve dovrà chiaramente riuscire a vendere bene per provarci.