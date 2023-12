Cessione immediata dopo Napoli-Frosinone: lo mandano in Serie B

Il Napoli crolla contro il Frosinone e si scatenano le critiche: cessione immediata per un azzurro, lo mandano in Serie B

Il Napoli crolla contro il Frosinone e dice addio alla coppa Italia troppo precocemente. Al Maradona finisce 0-4 con Walter Mazzarri che vede sfumare il primo obiettivo stagionale.

Il tecnico azzurro ha varato un ampio turnover ma le seconde linee non hanno ripagato con prestazioni decisamente sottotono. I tifosi azzurri si sono scatenati sui social e hanno preso di mira molti calciatori, ma uno in particolare è stato sonoramente bocciato dai fan dei partenopei. Si tratta di Cajuste, uno degli acquisti di quest’estate, protagonista di una prestazione decisamente sottotono.

Una partita che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli che su X non hanno risparmiato critica, rispedendo Cajuste direttamente in Serie B.

Napoli-Frosinone, Cajuste ceduto dai tifosi: “Merita la B”

“Sono da Serie B” il giudizio di un tifoso che vede in Gaetano, Zanoli, Cajuste, Lindstrom non adatti ai campi del massimo campionato. Per lo svedese le critiche sono tante e c’è chi lo definisce “aberrante” e chi anche lo vuole cedere subito.

Qualcuno poi vede in Cajuste un giocatore non all’altezza del Napoli: “Ve ne dico 70 migliori di lui e 60 giocano in Serie B”. Bocciatura su tutta la linea per il centrocampista dei partenopei, uscito con pesanti critiche dalla debacle infrasettimanale.

Ecco alcuni tweet:

Per me Gaetano,zanoli,cajuste,lindstrom,demme,ostigard sono da serie B — imfranoi (@imfrafallens) December 19, 2023

Cajuste è aberrante — Alberto (@albeerto_l11) December 19, 2023

Oh lo chiudiamo il libro su Zanoli, Cajuste, Gaetano e Lindstrom? — Luca Orabona (@ilfanciullino) December 19, 2023

#NapoliFrosinone Cajuste da vendere e rivendere subito — iceman (@nico1971nico) December 19, 2023

Io ve ne dico 70 migliori di Cajuste e 60 giocano in B — Barbara D’URSS (@rvotescudettate) December 19, 2023