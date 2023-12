Sorteggio choc per le italiane: ecco le avversarie di Inter, Napoli e Lazio

È l’ora del sorteggio per la Champions League con Inter, Napoli e Lazio che sfidano la sorte: urna da incubo per le italiane

La fase a gironi di Champions League è andata in archivio mercoledì scorso con l’eliminazione, per le italiane, del Milan. Inter, Lazio e Napoli sono approdate agli ottavi di finale, tutte come seconde nel proprio girone: non il massimo della vita guardando quali sono le possibili avversarie. Per Inzaghi, Sarri e Mazzarri pochi gli accoppiamenti desiderabili nel sorteggio che avrà luogo questa mattina alle ore 12 a Nyon.

La Real Sociedad è sicuramente una delle avversarie più alla portata, anche se l’Inter (che non può trovarla agli ottavi) non la pensa certo così visto il doppio pareggio nella fase a gironi. Possibilità anche con il Borussia Dortmund, mentre le altre compagini arrivate prime sembrano essere favorite nel confronto con le tre italiane, con alcuni club (dal Bayern al Manchester City) che appaiono decisamente ingiocabili.

Calciomercato.it, come accade ad ogni sorteggio, ha provato ad anticipare l’esito dell’urna di Nyon con una simulazione dei possibili accoppiamenti: sono uscite sfide da incubo per Inter, Napoli e Lazio.

Simulazione Sorteggio Champions, doppia sfida spagnola per Inter e Napoli

C’è da sperare che la simulazione del sorteggio Champions non trovi riscontri nella realtà perché per Inter, Lazio e Napoli è andata come peggio non poteva.

Soprattutto la squadra di Sarri è stata accoppiata ad avversari sulla carta impossibili da buttare fuori: Lazio-Bayern Monaco. Inter e Napoli, invece, sono state messe di fronte a due spagnole: il Barcellona è uscito come avversario dei nerazzurri, l’Atletico Madrid quello dei partenopei.

Una doppia sfida che pende a favore della Liga anche se Inzaghi ha dimostrato di potersela giocare con tutte e il Napoli, tornando quello dello scorso anno, ha le qualità per far male a Simeone.

Questi tutti gli accoppiamenti della simulazione del sorteggio di Champions League:

Lazio-Bayern

Napoli-Atletico Madrid

Psv-Real Sociedad

Inter-Barcellona

Psg-Manchester City

Porto-Real Madrid

Lipsia-Arsenal

Copenhagen-Borussia Dortmund